Chegaram esta manhã a Portugal a mãe e a irmã da mulher que foi morta em Algés pelo filho adolescente. Em entrevista exclusiva à TVI, revelam que Gabriela queria regressar ao Brasil com os filhos, mas o pai das crianças nunca autorizou. Agora, estão decididas a levar com elas a filha mais nova da vítima, de apenas quatro anos.
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Gabriela queria levar filhos para o Brasil mas pai nunca deu autorização. Irmã da mãe morta em Algés pelo filho diz que lugar da sobrinha é com a família materna
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