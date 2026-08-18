Gabriela queria levar filhos para o Brasil mas pai nunca deu autorização. Irmã da mãe morta em Algés pelo filho diz que lugar da sobrinha é com a família materna

Chegaram esta manhã a Portugal a mãe e a irmã da mulher que foi morta em Algés pelo filho adolescente. Em entrevista exclusiva à TVI, revelam que Gabriela queria regressar ao Brasil com os filhos, mas o pai das crianças nunca autorizou. Agora, estão decididas a levar com elas a filha mais nova da vítima, de apenas quatro anos.