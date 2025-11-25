Tal como aconteceu com os sacos de plástico, um novo debate prepara-se para regressar às compras do dia a dia. A partir de abril, todas as bebidas vendidas em garrafas de plástico ou em latas passam a incluir um depósito adicional de 10 cêntimos, valor que pode ser recuperado quando o consumidor devolver as embalagens nos pontos de recolha
Garrafas e latas vão custar mais 10 cêntimos a partir de abril. Mas há uma forma de reaver essa quantia
- Pedro Monteiro
Há 7 min