VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Garrafas e latas vão custar mais 10 cêntimos a partir de abril. Mas há uma forma de reaver essa quantia

Tal como aconteceu com os sacos de plástico, um novo debate prepara-se para regressar às compras do dia a dia. A partir de abril, todas as bebidas vendidas em garrafas de plástico ou em latas passam a incluir um depósito adicional de 10 cêntimos, valor que pode ser recuperado quando o consumidor devolver as embalagens nos pontos de recolha

  • Pedro Monteiro
Há 7 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

04:47

AAA. Esta doença é silenciosa e "pode ser fatal". Se não for detetada, "a taxa de mortalidade é de 75%"

24 nov, 09:30
1
01:06

Trabalham "todos os dias" para ganharem 80 euros por mês: o testemunho de um dos imigrantes explorados

Ontem às 15:45
2
01:28

Comprar bebidas em latas ou garrafas de plástico vai custar mais 10 cêntimos, que podem ser devolvidos

Ontem às 15:54
3
01:24

Militares da GNR e agente da PSP atuavam fardados na vigilância a imigrantes obrigados a trabalhos forçados

Ontem às 15:43
4
04:00

Lipedema: a "doença das pernas gordas" é crónica e não se trata com dieta ou exercício

12 fev, 13:27
5
04:11

DPOC: a doença que dá sinais claros mas que milhares de portugueses continuam a ignorar

19 nov, 10:55
6
02:04

Onze bombeiros do Fundão detidos por suspeita de violação coletiva de um colega de 19 anos

Há 2h e 36min
7
03:35

25 de Novembro. Cravos, protestos e aplausos marcaram cerimónia na Assembleia da República

Há 2h e 36min
8

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 3h e 39min
9

Menina de 11 anos ferida com gravidade em incêndio

Há 3h e 54min
10
01:39

Regulador da saúde diz que concentração dos privados pode aumentar preços

Ontem às 15:53
11
02:18

"Recebíamos 80 euros por mês": dez militares da GNR e um agente da PSP detidos por suspeita de exploração de imigrantes em Beja

Há 2h e 37min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:06

Trabalham "todos os dias" para ganharem 80 euros por mês: o testemunho de um dos imigrantes explorados

Ontem às 15:45
01:28

Vai pagar mais 10 cêntimos por garrafas e latas (mas pode recebê-los de volta)

Ontem às 15:54
01:24

Militares da GNR e agente da PSP atuavam fardados na vigilância a imigrantes obrigados a trabalhos forçados

Ontem às 15:43

"Bem-vindo à IKEA. Se é vítima de violência doméstica, prima 8". Linha de apoio em Portugal reencaminhou mais de mil pedidos de ajuda este ano

Ontem às 13:07
06:45

"Cada vez mais cedo as nossas crianças têm contacto com a pornografia"

Ontem às 10:31

Peruca, maquilhagem e colar de pérolas: italiano tentou passar pela mãe morta para continuar a receber pensão

Ontem às 05:56
04:47

AAA. Esta doença é silenciosa e "pode ser fatal". Se não for detetada, "a taxa de mortalidade é de 75%"

24 nov, 09:30
01:39

Regulador da saúde diz que concentração dos privados pode aumentar preços

Ontem às 15:53
05:58

Vai comprar na Black Friday? Eis o que deve fazer para não perder dinheiro

24 nov, 09:25