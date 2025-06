Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria e agora Irão: os recentes conflitos que envolvem Israel

No último ano e meio, Israel entrou em guerra com o Hezbollah, no sul do Líbano, com milicias na Síria, onde reivindicou a ocupação dos Montes Golã, e está em conflito também com os Houthis, os rebeldes do Iémen apoiados pelo Irão. Ainda assim, de todos estes, o conflito com o Irão é o mais grave.