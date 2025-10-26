“Global” com Paulo Portas na íntegra: homenagem a Balsemão, o “obstáculo” à Ucrânia dentro da Europa e “grande purga” chinesa

No comentário desta semana, espaço para uma homenagem a Francisco Pinto Balsemão e para levantar “dúvidas” sobre o tão falado assalto ao Louvre.
Antes disso, Paulo Portas começa por identificar o “obstáculo dentro da Europa” para a Ucrânia se financiar com ativos russos e considera que “a Europa, na Hora H, falhou àquele que é o seu principal problema de segurança”.
Portas admite que, do outro lado do mundo, na China, poderá estar em curso um “exercício de terror para dentro”, que transforma Xi Jinping no “maior cortador de cabeças no sentido político”.