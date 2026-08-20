GNR aumenta fiscalização nas estradas. Infrações por excesso de velocidade e álcool no sangue são as que mais preocupam

Desde o início do ano, já morreram mais de 300 pessoas nas estradas portuguesas. O excesso de velocidade continua a ser uma das principais preocupações das autoridades, a par do consumo de álcool e do uso do telemóvel ao volante. A GNR está a conduzir mais operações de fiscalização para tentar travar os números dramáticos que estão a agravar-se.