Em entrevista à RTP3, Henrique Gouveia e Melo garante que, no que depender de si, não haverá instabilidade política. O candidato a Belém admite ter boa opinião sobre o atual programa de Governo e espera ter boa relação com Luís Montenegro e caso ganhe as presidenciais. O almirante assumiu ainda, sem rodeios, que os imigrantes devem adaptar-se aos valores do país.