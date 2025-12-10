VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Gouveia e Melo duvida das capacidades de Seguro, Seguro acredita que votar em Gouveia e Melo é "um tiro no escuro": assim foi o debate

No frente a frente entre António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo ficou evidente que ambos os candidatos presidenciais disputam o eleitorado socialista. O debate foi ainda marcado por sucessivas trocas de acusações: Gouveia e Melo questionou as capacidades de liderança de Seguro, enquanto o antigo líder do PS afirmou que votar no almirante é “um tiro no escuro”.

Há 53 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

02:13

"Casa tinha condições, tinha tudo para a bebé. E os pais tratam-se bem". Avó de bebé levada do hospital de Gaia fala pela primeira vez

Ontem às 23:43
1
06:18

"Recente, dissimulada e muito difícil de lidar": esta bactéria está presente em vários alimentos do nosso dia a dia e "já provocou várias mortes"

Hoje às 10:09
2
06:54

"Hoje deverão morrer 92 pessoas com a doença": há uma "verdadeira praga no nosso país" que tem formas simples de se prevenir

Hoje às 09:07
3

O patrão pode perguntar-me se vou fazer greve? Perco o subsídio de refeição? E se a empresa fechar?

Hoje às 07:01
4

Cadáver encontrado por polícias enquanto trocavam lâmpadas nas instalações da PSP em Lisboa

Há 3h e 32min
5
01:21

Mulher de 44 anos encontrada morta na casa onde vivia com a mãe

Ontem às 23:47
6

Um morto e cinco feridos em colisão rodoviária no concelho de Sines

Hoje às 10:23
7
01:40

Vem aí uma nova vaga de gripe. Especialistas sugerem cuidados a adotar

Ontem às 23:45
8
02:03

Nova estirpe da gripe chegou um mês antes do tempo. Especialistas aconselham vacinação mais cedo

Ontem às 23:45
9
01:39

Subsídio de Natal dos bombeiros em risco por causa de dívida de mais de 30 milhões do INEM

Há 1h e 56min
10

Técnicos do INEM decidem não aderir à greve geral

Ontem às 21:01
11

Jubilant Sykes, artista nomeado aos Grammy, morto à facada. Filho foi detido

Há 3h e 38min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:47

Um em cada sete portugueses não sabe que tem esta doença. Eis os sinais a que deve estar atento

Há 1h e 59min
01:44

Há novidades no IRS a aplicar às rendas moderadas

Há 54 min
02:26

Agente da PSP foi perseguido e brutalmente atropelado em Lisboa. Agora chegou a acusação

Há 54 min

Cadáver encontrado por polícias enquanto trocavam lâmpadas nas instalações da DIC em Lisboa

Há 3h e 32min
06:18

"Recente, dissimulada e muito difícil de lidar": esta bactéria está presente em vários alimentos do nosso dia a dia e "já provocou várias mortes"

Hoje às 10:09
06:54

"Hoje deverão morrer 92 pessoas com a doença": há uma "verdadeira praga no nosso país" que tem formas simples de se prevenir

Hoje às 09:07

O patrão pode perguntar-me se vou fazer greve? Perco o subsídio de refeição? E se a empresa fechar?

Hoje às 07:01
00:41

Momento raro: foca-cinzenta filmada na Marina de Cascais

Hoje às 08:38
02:13

"Casa tinha tudo para a bebé". Avó acusa justiça no caso que emocionou o país

Ontem às 23:43

Cantor morto à facada. Filho foi detido

Há 3h e 38min

Um morto e cinco feridos em colisão rodoviária no concelho de Sines

Hoje às 10:23

Mulher detida por fraude no SNS continuou a vender inscrições fraudulentas a imigrantes em casa. Por isso passa a prisão preventiva

Hoje às 09:02