Gouveia e Melo duvida das capacidades de Seguro, Seguro acredita que votar em Gouveia e Melo é "um tiro no escuro": assim foi o debate

No frente a frente entre António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo ficou evidente que ambos os candidatos presidenciais disputam o eleitorado socialista. O debate foi ainda marcado por sucessivas trocas de acusações: Gouveia e Melo questionou as capacidades de liderança de Seguro, enquanto o antigo líder do PS afirmou que votar no almirante é “um tiro no escuro”.