Gouveia e Melo e Marques Mendes lançados na corrida a Belém, António José Seguro reticente

António José Seguro quer e pode ser candidato a Belém, mas mantém o tabu. O ex-secretário-geral socialista diz que está a ponderar se deve ou não avançar com uma candidatura no atual cenário. Para já, há dois candidatos à presidência da República: depois da formalização de Henrique Gouveia e Melo, Luís Montenegro declarou o apoio do PSD a Luís Marques Mendes.