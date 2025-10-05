VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Gouveia e Melo no Brasil, Marques Mendes em França: candidatos presidenciais comemoraram assim o 5 de Outubro

Marcelo Rebelo de Sousa celebra este domingo, pela última vez enquanto presidente, a Implantação da República. A data está também a ser aproveitada pelos candidatos à Presidência da República: Marques Mendes está em Paris e Gouveia e Melo no Brasil com a comunidade portuguesa. Entre os candidatos, António José Seguro foi o primeiro a dirigir uma mensagem aos portugueses.

Há 20 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:18

Homem morre após atropelamento e fuga em Setúbal. Alerta foi dado de madrugada

1 out, 15:06
1
01:46

Três mortos e um ferido grave numa colisão frontal no IC2, em Soure

Há 1h e 46min
2

VÍDEO: ex-Benfica assina golaço à Ronaldo na segunda liga espanhola

Hoje às 11:13
3
05:29

Europa ainda tem 12 monarquias. Democracia e realeza parecem conviver bem

Ontem às 21:46
4
01:16

Jovem de 22 anos fica em coma induzido após manifestação pró-Palestina em Lisboa

Há 20 min
5
05:42

Este é o concelho com menos eleitores do continente e está a tentar resistir à desertificação

Ontem às 21:27
6
00:58

Manifestantes pró-Palestina tomam Estação do Rossio

Ontem às 18:59
7
02:31

Esta exposição em Gaia celebra os 45 anos de carreira de Rui Veloso

Há 1h e 26min
8
01:15

Auxiliar de uma creche em Faro detido por suspeitas de pornografia infantil

Há 1h e 43min
9

Liga: os onzes prováveis para o FC Porto-Benfica

Hoje às 09:15
10

Bloco de Esquerda lamenta "atos imprudentes" nos protestos pró-Palestina

Há 3h e 49min
11
01:00

Desentendimento entre colegas de casa acaba em homicídio em Vila Real

3 out, 21:32
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:55

Ativistas portugueses detidos em Israel regressam este domingo a Portugal

Há 1h e 53min
01:16

Jovem de 22 anos fica em coma induzido após manifestação pró-Palestina em Lisboa

Há 2h e 39min
01:41

Gouveia e Melo no Brasil, Marques Mendes em França: candidatos presidenciais comemoraram assim o 5 de Outubro

Há 1h e 38min
07:52

"Eu não tenho problemas em expô-los": há cada vez mais crianças a utilizar o TikTok

Ontem às 21:40

Após derrota em tribunal, Anjos dizem que "lutaram pela dignidade humana". "Estamos do lado certo da História" (e admitem recorrer)

3 out, 22:51
01:44

"Não há dúvidas que começou em Espanha". Apagão na Península Ibérica considerado "inevitável" por especialistas

Ontem às 14:55
01:35

"É um investimento desproporcionado". MetroBus no Porto suspende obras após críticas de moradores e candidatos autárquicos

Ontem às 14:36
03:00

Este distrito do Norte do país lidera a subida dos preços das casas

Ontem às 14:42
02:14

"Não avisaram nada". Funcionários de restaurantes conceituados em Bragança denunciam salários em atraso

Ontem às 14:46
03:07

A inteligência artificial está a apagar as fronteiras entre verdade e mentira. O que vemos pode não ser real

3 out, 22:54