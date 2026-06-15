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Governador do Banco de Portugal faz um aviso sério sobre dois dados económicos

O governador do Banco de Portugal deixou um aviso ao Governo, defendendo que o país está a gastar acima do ritmo permitido pelas regras orçamentais europeias.

Nas novas previsões económicas, a instituição aponta também para uma inflação de 4% este ano, um valor significativamente superior ao objetivo definido pelo Banco Central Europeu.

Em resposta, o ministro das Finanças rejeitou qualquer cenário de descontrolo das contas públicas, garantindo que a execução orçamental continua alinhada com os compromissos assumidos por Portugal junto das instituições europeias.

  • Luísa Saragoça
    Luísa Saragoça
Há 56 min
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