Governador do Banco de Portugal faz um aviso sério sobre dois dados económicos

O governador do Banco de Portugal deixou um aviso ao Governo, defendendo que o país está a gastar acima do ritmo permitido pelas regras orçamentais europeias.

Nas novas previsões económicas, a instituição aponta também para uma inflação de 4% este ano, um valor significativamente superior ao objetivo definido pelo Banco Central Europeu.

Em resposta, o ministro das Finanças rejeitou qualquer cenário de descontrolo das contas públicas, garantindo que a execução orçamental continua alinhada com os compromissos assumidos por Portugal junto das instituições europeias.