O Governo aprovou um plano de investimento de 4 mil milhões de euros para o desenvolvimento dos portos nacionais ao longo da próxima década. Serão lançadas 15 novas concessões, com 75% do montante a cargo de investidores privados. A maior fatia será destinada à expansão da capacidade de seis portos, com destaque para Leixões e Sines.