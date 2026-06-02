Governo ocultou a principal conclusão de relatório feito pelo grupo de trabalho designado para apurar as falhas na rede Siresp durante o apagão geral. A TVI teve acesso ao relatório de 110 paáginas e comparou-o com a versão oficial de apenas 10 páginas apresentada pelo ministro Luis Neves.
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Governo mandou "cortar" críticas ao Siresp no "apagão geral"
Governo ocultou a principal conclusão de relatório feito pelo grupo de trabalho designado para apurar as falhas na rede Siresp durante o apagão geral. A TVI teve acesso ao relatório de 110 paáginas e comparou-o com a versão oficial de apenas 10 páginas apresentada pelo ministro Luis Neves.
Há 59 min