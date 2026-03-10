Governo pede flexibilidade na despesa com apoio "temporário e extraordinário"

A forte instabilidade nos mercados de energia levou o Governo a recuperar o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, um mecanismo que estaria prestes a ser eliminado após pressão da Comissão Europeia, que o considera irregular. Apesar do impacto nas contas públicas, o Executivo afasta, para já, um orçamento retificativo e acredita que Bruxelas não vai levantar obstáculos