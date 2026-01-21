Governo prepara revolução na segurança rodoviária: todos os autocarros terão tacógrafo

O Conselho de Ministros vai apresentar na quinta-feira uma mudança histórica na segurança rodoviária, na sequência de uma investigação da TVI e do Jornal SOL. Todos os autocarros, sem exceção, serão obrigados a utilizar tacógrafo, com o objetivo de acabar com situações em que motoristas usam noites de descanso e dias de folga para realizar viagens de longo curso.