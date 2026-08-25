Governo quer definir novas urgências regionais até novembro. Médicos contestam modelo para a ortopedia

O Ministério da Saúde conta ter identificadas até ao final de novembro as novas urgências regionais.

O Governo admite que a ortopedia em Lisboa e Vale do Tejo é uma das respostas a considerar nesse processo. Já os médicos dizem que essa não é a solução, uma vez que estes doentes necessitam de cuidados integrados, desde a cirurgia até à recuperação.

Os médicos consideram que o modelo não resolve os problemas da especialidade, nomeadamente perante a falta de especialistas para assegurar uma resposta adequada.