Governo quer incluir arranque automático em mais duas centrais para garantir resposta mais rápida

O Governo quer dotar mais duas centrais, as do Baixo Sabor e do Alqueva, com o chamado sistema ‘black start’, ou seja, o arranque do zero, para que numa futura situação como a que vivemos a resposta possa ser mais rápida e eficaz. Atualmente, apenas as centrais da Tapada do Outeiro e de Castelo de Bode estão equipadas com este sistema.