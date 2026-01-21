Governo quer multar defesas que usem manobras dilatórias para atrasar processos. Proposta já está no Parlamento

O Governo pretende aplicar multas até 10.200 euros às defesas que recorram a manobras dilatórias para atrasar processos judiciais. No decreto-lei entregue ao Parlamento para alterar o Código de Processo Penal, o Executivo aposta no reforço dos poderes dos juízes e na penalização dos advogados que se oponham à celeridade processual.