Governo vai pagar horas extraordinárias aos docentes que estão a corrigir exames. PS não poupa nas críticas

Numa luta contra o tempo, o Governo vai pagar horas extra aos professores que estão a corrigir os exames. O secretário-geral do PS reagiu ao anúncio avisando que os docentes "não estão à venda". José Luís Carneiro disse ainda que Luís Montenegro está a trabalhar para ser "o pior primeiro-ministro desde o 25 de abril" até aos dias de hoje.