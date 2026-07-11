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Governo vai pagar horas extraordinárias aos docentes que estão a corrigir exames. PS não poupa nas críticas

Numa luta contra o tempo, o Governo vai pagar horas extra aos professores que estão a corrigir os exames. O secretário-geral do PS reagiu ao anúncio avisando que os docentes "não estão à venda". José Luís Carneiro disse ainda que Luís Montenegro está a trabalhar para ser "o pior primeiro-ministro desde o 25 de abril" até aos dias de hoje.

  • Pedro Silva
    Pedro Filipe Silva
Há 36 min
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