Um ano e meio depois do desaparecimento de Mónica Silva, começou o julgamento do principal arguido no Tribunal de Aveiro.

Quatro sessões foram marcadas pelos depoimentos do arguido, bem como do pai e da irmã mais nova da chamada “grávida da Murtosa”.

A grande expetativa recai agora sobre as declarações da irmã gémea, Sara Silva, cujo depoimento está marcado para a próxima semana.