Grávida tem bebé à porta de casa enquanto bombeiros esperavam para saber para que hospital tinham de ir

Um bebé nasceu esta quinta-feira numa ambulância dos Bombeiros do Seixal, à porta de casa da grávida, enquanto eram aguardadas indicações sobre para que hospital se deveriam dirigir, dado que as urgências de obstetrícia do hospital de Almada estão fechadas. Esta é a segunda vez, numa semana, que a mesma corporação, assiste a um nascimento nestas circunstâncias.