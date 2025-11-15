VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Greve geral pode voltar 12 anos depois: o que está em causa e quais são os direitos dos trabalhadores

Sem avanços nas negociações laborais, o país arrisca uma greve geral inédita desde 2012 abrangendo trabalhadores do setor público e privado. Numa altura em que o cenário ganha forma, vale recordar o que significa uma paralisação deste tipo e quais são os direitos garantidos a quem decide aderir. Afinal, “geral” quer mesmo dizer geral.

  • João Morais do Carmo
    João Morais do Carmo
Há 1h e 57min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

02:47

Tornado em Albufeira destrói parte de hotel e faz 23 feridos - há crianças entre as vítimas

Há 2h e 4min
1
01:45

Dois tornados atingem o Algarve e deixam rasto de destruição

Há 2h e 18min
2
01:34

Tragédia em Évora. Bebé de um ano morre em colisão com autocarro

Hoje às 13:56
3
01:41

Recluso agride guarda na prisão de Beja. Há denúncias de sobrelotação e problemas de segurança

Hoje às 14:06
4
02:12

Tornado arrasa parque de campismo em Albufeira e faz uma vítima mortal

Há 2h e 19min
5
01:44

Botão de pânico, uma medida da Câmara de Vila Real para dar tranquilidade aos idosos

Hoje às 14:18
6
01:48

Ribeira galga margens e deixa moradores cercados em Modivas, Vila do Conde

Há 2h e 17min
7
02:23

Famílias apostam em postais de Natal personalizados e antecipam as celebrações

Há 1h e 12min
8
01:39

Discurso de João Lourenço só fez referência a Portugal - uma vez - para denunciar o "colonialismo que escravizou" os angolanos

11 nov, 13:50
9
01:13

Guarde as galochas, prepare os agasalhos. Depois da chuva, vêm aí dias e noites muito frios

Hoje às 14:12
10

Mau tempo: Avenida Gustavo Eiffel reaberta ao trânsito na cidade do Porto

Hoje às 17:50
11
07:07

OnlyFans está a crescer em Portugal: há cada vez mais criadores e fãs pagantes

12 nov, 22:33
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:12

Tornado arrasa parque de campismo em Albufeira e faz uma vítima mortal

Há 2h e 19min
02:47

Tornado em Albufeira destrói parte de hotel e faz 23 feridos - há crianças entre as vítimas

Há 2h e 4min
01:35

Raio provoca incêndio e deixa quatro desalojados em Montalegre

Há 2h e 3min
01:50

Tempestade Cláudia deixa rasto de destruição de norte a sul

Há 2h e 17min

Bebé nasce em área de serviço de Loulé. Foi assistida por bombeiro de folga

Hoje às 17:34
01:39

Proteção Civil quer investigação criminal após mortes nas cheias em Fernão Ferro

Há 2h e 16min

Combustíveis sobem na próxima semana

Ontem às 10:10

Escola em Cinfães investiga amputação de dedos de aluno de nove anos

Ontem às 15:08
03:23

Greve geral pode voltar 12 anos depois: o que está em causa e quais são os direitos dos trabalhadores

Há 1h e 57min
03:45

Quando a prisão dá lugar à criação. Estes escritores transformaram limites em obra

Há 1h e 32min
05:02

Treine a sua língua com este trava-línguas complicado e divertido

Há 1h e 22min
01:26

Veneza enfrenta mudanças climáticas… e ganha um "novo morador" inesperado

Há 1h e 53min