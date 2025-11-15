Greve geral pode voltar 12 anos depois: o que está em causa e quais são os direitos dos trabalhadores

Sem avanços nas negociações laborais, o país arrisca uma greve geral inédita desde 2012 abrangendo trabalhadores do setor público e privado. Numa altura em que o cenário ganha forma, vale recordar o que significa uma paralisação deste tipo e quais são os direitos garantidos a quem decide aderir. Afinal, “geral” quer mesmo dizer geral.