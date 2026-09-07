Guarda costeira, drones e até cavalos: pensavam que eram migrantes a chegar de barco, afinal era droga

A GNR passou o domingo a fazer buscas a propósito daquilo que se achava ser mais uma caso de um desembarque de migrantes. No Meco, em Sesimbra, um pescador alertou as autoridades para um bote de onde dezenas de pessoas teriam desembarcado. Chegou a pensar-se que poderiam ser migrantes mas os militares concluíram que afinal o mais provável era tratar-se de um caso de tráfico de droga.