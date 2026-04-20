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Guerra no Irão pressiona cada vez mais os orçamentos das famílias em Portugal. Banco alimentar regista "muitas emergências"

Com todos os aumentos provocados pela guerra no Médio Oriente, há cada vez mais pessoas a pedirem ajuda ao banco alimentar contra a fome. Só no Porto, são mais de 300 instituições que recorrem ao banco para chegar às famílias. No perfil de quem precisa de apoio, encontram-se estudantes e pessoas com trabalho e salário

  • Diana Bouça-Nova
    Diana Bouça-Nova
Há 1h e 23min
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