Com todos os aumentos provocados pela guerra no Médio Oriente, há cada vez mais pessoas a pedirem ajuda ao banco alimentar contra a fome. Só no Porto, são mais de 300 instituições que recorrem ao banco para chegar às famílias. No perfil de quem precisa de apoio, encontram-se estudantes e pessoas com trabalho e salário
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Guerra no Irão pressiona cada vez mais os orçamentos das famílias em Portugal. Banco alimentar regista "muitas emergências"
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Diana Bouça-Nova
Há 1h e 23min