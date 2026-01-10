VÍDEO SEGUINTE
Guimarães é a capital verde europeia de 2026

Guimarães é a capital verde europeia de 2026. Um exemplo de que o caminho pode sempre ser invertido, sendo que este selo ambiental foi atribuído a uma cidade industrial e que já foi também altamente poluente. 
 

  • Leonor Hemsworth
    Leonor Hemsworth
Há 37 min
