Guimarães é a capital verde europeia de 2026. Um exemplo de que o caminho pode sempre ser invertido, sendo que este selo ambiental foi atribuído a uma cidade industrial e que já foi também altamente poluente.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Guimarães é a capital verde europeia de 2026
Guimarães é a capital verde europeia de 2026. Um exemplo de que o caminho pode sempre ser invertido, sendo que este selo ambiental foi atribuído a uma cidade industrial e que já foi também altamente poluente.
-
Leonor Hemsworth
Há 37 min