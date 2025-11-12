Guimarães tem autocarros da Yutong: "Até agora não detetámos qualquer irregularidade"

O fabricante chinês de autocarros "Yutong" está envolvido em polémica depois de suspeitas de falhas de cibersegurança na Dinamarca e Noruega. Em Portugal, há 50 autocarros a funcionar em Guimarães, e Braga vai receber 35 veículos no final do ano. Para já não foram detetadas irregularidades em território nacional, mas a empresa chinesa já veio clarificar que o controlo remoto dos autocarros não é possível.