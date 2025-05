Há 1.488 doentes oncológicos com razão de queixa do SNS

Nos primeiros três meses do ano foram apresentadas mais de 25 mil queixas no setor da Saúde, a maioria por causa do acesso a cuidados nas unidades do SNS. Mais de 1.400 de doentes oncológicos já tinham ultrapassado o tempo máximo de espera para cirurgia, em março deste ano. Destes, 180 não tinham sequer cirurgia agendada.