"Há 24 horas que não durmo". Incêndio em Arouca mobiliza mais de 800 bombeiros e já alastrou aos concelhos vizinhos

O incêndio que deflagrou em Arouca é, nesta terça-feira, o mais preocupante do país. As chamas já se estenderam a concelhos vizinhos, como Cinfães do Douro, onde há registo de habitações parcialmente destruídas. O combate às chamas é dificultado pelo terreno acidentado e pelo cansaço acumulado das equipas de bombeiros, que ultrapassam os 800 operacionais no terreno.