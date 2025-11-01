A Associação Amigos do Coliseu do Porto está a celebrar 30 anos. Os acontecimentos que levaram à sua criação estão agora eternizados num livro, que recorda a grande manifestação à porta do edifício contra a sua venda à Igreja Universal do Reino de Deus.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Há 30 anos o edifício do Coliseu do Porto ia ser vendido à IURD, mas milhares conseguiram impedir
A Associação Amigos do Coliseu do Porto está a celebrar 30 anos. Os acontecimentos que levaram à sua criação estão agora eternizados num livro, que recorda a grande manifestação à porta do edifício contra a sua venda à Igreja Universal do Reino de Deus.
- Leonor Lazera Araújo
Há 43 min