Armando Baptista, comandante dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, que esteve a combater fogos no norte do país nos últimos dias, faz o relato do que viveu. “Os bombeiros estão no limite da sua capacidade, fazemos o que podemos”, assegura. Armando Baptista avisa que o país está “em guerra” e pede ao Governo que olhe para os bombeiros de uma forma “honesta”.
"Há alturas em que o incêndio vem tão forte que faz lembrar a onda da Nazaré, parece que está zangado"
Há 44 min