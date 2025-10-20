VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Há cada vez mais casos de osteoporose entre os homens. A maioria não sabe que tem

Esta segunda-feira assinala-se o Dia Mundial da Osteoporose. Um estudo recente nos Estados Unidos aponta para um aumento de casos entre o sexo masculino. A conclusão é taxativa: um em cada cinco homens acima dos 50 anos tem osteoporose (mas a maioria não sabe). Para percebermos por que a doença está crescer  esteve em estúdio, para uma entrevista, o reumatologista António Vilar.

Há 1h e 20min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Recém-nascido abandonado à porta dos bombeiros de Leiria

Há 2h e 38min
1
02:04

Megaoperação da PSP apreendeu seis toneladas de droga e armas de fogo na Grande Lisboa

Ontem às 20:20
2

Homem baleado no joelho deu entrada no Amadora-Sintra de madrugada

Há 2h e 32min
3
26:30

Trump "num sarilho" e a um "tabefe à Europa": a análise de Paulo Portas

Ontem às 21:32
4
01:21

Irmã de Cláudio Ramos encontrada em Madrid

Ontem às 20:34
5

Relógios atrasam uma hora na madrugada de domingo

Há 3h e 31min
6

Homem detido após tentar atropelar agentes da PSP em Sintra

Ontem às 22:25
7

Mais de 2.800 pais pediram ajuda por violência dos filhos nos últimos três anos

Hoje às 07:09
8

Ex-pupilo de Mourinho morre em acidente na Namíbia

Hoje às 00:04
9

Roubo no Museu do Louvre prejudica a imagem de França, diz o ministro da Justiça 

Há 3h e 50min
10
04:02

Parece saído de um filme, mas aconteceu mesmo: assaltantes furtam joias do Louvre

Ontem às 20:17
11
01:47

"Localização do encontro entre Trump e Putin é um tabefe violento na Europa"

Ontem às 21:30
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Recém-nascido abandonado à porta dos bombeiros de Leiria

Há 2h e 38min
01:21

Irmã de Cláudio Ramos encontrada em Madrid

Ontem às 20:34

Relógios atrasam uma hora na madrugada de domingo

Há 3h e 31min

Homem baleado no joelho levado para o Amadora-Sintra - é o quinto caso em sete dias

Há 2h e 32min
04:02

Parece saído de um filme, mas aconteceu mesmo: assaltantes furtam joias do Louvre

Ontem às 20:17

Vítimas de cyberbullying têm medo de pedir ajuda - psicólogos lançam guia para pais

Hoje às 06:00

Mais de 2.800 pais pediram ajuda por violência dos filhos nos últimos três anos

Hoje às 07:09

Homem detido após tentar atropelar agentes da PSP em Sintra

Ontem às 22:25
01:00

Grupo de golfinhos surpreende banhistas na Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Momento foi registado em vídeo

Ontem às 14:52
26:30

Trump "num sarilho" e a um "tabefe à Europa": a análise de Paulo Portas

Ontem às 21:32

Ativista sobe ao topo da Ponte 25 de Abril para colocar bandeira da Palestina. Acabou detido pela PSP

Ontem às 19:23
02:04

Megaoperação da PSP apreendeu seis toneladas de droga e armas de fogo na Grande Lisboa

Ontem às 20:20