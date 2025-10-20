Há cada vez mais casos de osteoporose entre os homens. A maioria não sabe que tem

Esta segunda-feira assinala-se o Dia Mundial da Osteoporose. Um estudo recente nos Estados Unidos aponta para um aumento de casos entre o sexo masculino. A conclusão é taxativa: um em cada cinco homens acima dos 50 anos tem osteoporose (mas a maioria não sabe). Para percebermos por que a doença está crescer esteve em estúdio, para uma entrevista, o reumatologista António Vilar.