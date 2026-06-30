Há cada vez mais portugueses deprimidos e pressionados a "imitar" vidas irreais. Eis como as redes sociais afetam a autoestima

Um novo estudo revela o impacto das redes sociais na saúde mental, com muitos portugueses a sentirem queda na autoestima e até pressão para imitar estilos de vida inalcançáveis. Há quem chegue mesmo a endividar-se. Sofia Ramalho, bastonária da Ordem dos Psicólogos, explica porque a comparação constante pode ter efeitos tão profundos e alerta para os riscos, sobretudo entre os mais jovens.