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Há cada vez mais portugueses deprimidos e pressionados a "imitar" vidas irreais. Eis como as redes sociais afetam a autoestima

Um novo estudo revela o impacto das redes sociais na saúde mental, com muitos portugueses a sentirem queda na autoestima e até pressão para imitar estilos de vida inalcançáveis. Há quem chegue mesmo a endividar-se. Sofia Ramalho, bastonária da Ordem dos Psicólogos, explica porque a comparação constante pode ter efeitos tão profundos e alerta para os riscos, sobretudo entre os mais jovens.

Há 13 min
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