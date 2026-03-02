Apesar dos fortes constrangimentos no espaço aéreo da região, a CNN Internacional conseguiu chegar à fronteira entre o Irão e o Iraque. O correspondente da CNN, Vasco Cotovio, explica que, embora a fronteira já tenha reaberto, continua a ser extremamente difícil entrar e sair do território iraniano, num contexto de controlo apertado e instabilidade crescente.
"Há cerca de 30 minutos passou por nós um dos drones que os iranianos usam nas suas retaliações": CNN na fronteira com o Irão
-
Vasco Cotovio
Há 1h e 25min