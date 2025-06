Este sábado estão fechados os serviços de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, do Hospital de Vila Franca de Xira e do Santo André, em Leiria.

Quem tem crianças doentes também não se pode deslocar para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Já a urgência pediátrica do Amadora Sintra está com fortes restrições.