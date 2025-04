Há dois novos termos na política portuguesa: montenegrização e venturizar

Uma referência do próprio primeiro-ministro para dizer que o PS converge com o Governo em algumas matérias, a imigração, por exemplo. Mas esta quarta-feira surgiu uma outra palavra: venturizar. Foi usada pelo líder dos socialistas para acusar Luís Montenegro de se aproximar a André Ventura. O líder do Chega diz que, se isso fosse verdade, seria sinal de que Montenegro e Pedro Nuno Santos eram pessoas sérias.