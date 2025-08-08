Há empresas a implementarem políticas para incentivar a natalidade

A taxa de fecundidade em Portugal é das mais baixas da Europa e o país um dos mais envelhecidos. Hoje, são poucas as famílias que têm mais do que três filhos e este é um projeto cada vez mais adiado, sobretudo por causa da vida profissional que tarda em ganhar estabilidade. Nasceu, por isso, um movimento que junta profissionais de saúde e empresas que querem reverter a tendência e dar condições para que o futuro de todos nós não fique em segundo plano