VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Há empresas a implementarem políticas para incentivar a natalidade

A taxa de fecundidade em Portugal é das mais baixas da Europa e o país um dos mais envelhecidos. Hoje, são poucas as famílias que têm mais do que três filhos e este é um projeto cada vez mais adiado, sobretudo por causa da vida profissional que tarda em ganhar estabilidade. Nasceu, por isso, um movimento que junta profissionais de saúde e empresas que querem reverter a tendência e dar condições para que o futuro de todos nós não fique em segundo plano

Há 21 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

00:41

Barco com cerca de 40 pessoas de várias nacionalidades dá à costa no Algarve

Há 1h e 4min
1
02:22

Utentes deste centro de saúde estão sem médico de família há mais de meio ano

Hoje às 14:08
2
03:00

"Arrogância" e "desumanidade" do Governo esbarrou nos "valores constitucionais": José Luís Carneiro

Há 1h e 8min
3
01:19

Dados oficiais sobre a amamentação contrariam ministra do Trabalho

Hoje às 19:19
4
01:26

Associação Solidariedade Imigrante diz que chumbo da lei dos estrangeiros era "evidente"

Há 2h e 35min
5
01:56

Venha connosco dar uma curva... até ao Minho

Hoje às 14:47
6
01:44

Polícias denunciam: falta de efetivos na PSP afeta patrulhamento em todo o país

Hoje às 14:08
7
02:42

Interesse do Benfica em Antony? «Futebol é muito mais do que piruetas»

Hoje às 16:35
8
01:34

Há décadas que França não via nada assim: incêndio consumiu o equivalente a 17 mil campos de futebol

Hoje às 14:47
9
09:41

"Quem quiser cantar, canta. Quem quiser dançar, dança. Quem quiser mamar, mama": Quim Barreiros

Ontem às 21:14
10
01:00

João está desaparecido em Gaia: estará sem carteira e documentos, saiu só com o telemóvel

3 ago, 13:37
11
01:36

Voos atrasados ou cancelados e malas perdidas: nova greve nos aeroportos afeta passageiros

Hoje às 14:04
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Barco dá à costa no Algarve com 36 adultos e duas crianças, "apresentavam sinais de saúde débil"

Há 1h e 26min

Dois juízes escolhidos pelo PSD votaram pela inconstitucionalidade de várias normas da lei dos estrangeiros

Há 3h e 33min

Governo autoriza abate de 292 sobreiros para permitir eletrificação da Linha do Douro

Hoje às 12:44

Homem encontrado morto nos passadiços de Espinho

Hoje às 11:14

Combustíveis descem na próxima semana. Saiba quanto

Hoje às 09:29
01:45

FC Porto esteve em peso na despedida a Jorge Costa

Ontem às 14:39
02:02

Altice dispensa mil trabalhadores. Vão ser substituídos por Inteligência Artificial

Ontem às 14:47

Incendiou camião-palco durante atuação de banda na Guarda depois de expulso da festa. Três pessoas tiveram de ser hospitalizadas

Ontem às 13:13
01:55

Prescrição de medicamentos injetáveis e sensores para a diabetes passa a ser limitada a cinco especialidades médicas

Hoje às 14:04
02:18

Cabaz alimentar volta a ficar mais caro. Há alimentos com subidas de 18%

Hoje às 14:06
01:44

Portugueses viram as carteiras mais vazias no início do ano. É a maior queda entre os 38 países da OCDE

Hoje às 14:05
04:28

Sente as pernas inchadas e pesadas durante o verão? Experimente fazer isto

Hoje às 09:45