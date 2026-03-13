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Há mais de 720 mil edifícios vazios ou abandonados em Portugal

Numa altura em que o Governo quer avançar com novas medidas para colocar mais casas no mercado, nomeadamente mexendo nas heranças indivisas, fazemos um levantametno do número de imóveis devolutos. Os dados mais recentes apontam para mais de 720 mil edifícios vazios ou abandonados em todo o território nacional. Há até uma aplicação que ajuda a mapear estes edifícios. A maioria está em Lisboa

  • Carolina Ribeiro
Há 50 min
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