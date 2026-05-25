VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Há mais ricos em Portugal. Sim, leu bem

Em 2024, o número de famílias com rendimentos superiores a cem mil euros por ano disparou em Portugal. Segundo dados da Autoridade Tributária, revelados pelo Jornal de Notícias, há mais 25 mil agregados familiares nestes dois escalões. Mas os especialistas alertam que estes números não significam necessariamente que os portugueses estejam mais ricos e muitos destes aumentos terão resultado de ganhos pontuais, como mais-valias  na venda de imóveis. Estas famílias representam apenas 2% do total de agregados do país.

Há 42 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Previsão de chuva e trovoada coloca seis distritos do continente sob aviso amarelo

Hoje às 07:38
1

Novo incêndio lavra nas instalações da DHL em Vialonga. Um bombeiro ferido

Há 1h e 36min
2
29:11

Trump "julgou que o Irão era a Venezuela e ninguém lhe explicou que já foi a Pérsia": "Global", com Paulo Portas, na íntegra

Ontem às 23:19
3
09:49

Acorda cansado todos os dias? Pode não ser apenas stress

Hoje às 09:39
4

PSP interceta sete estrangeiros no aeroporto de Lisboa a tentar sair do país com passaportes falsos

Há 3h e 18min
5
02:46

Investigação da TVI dá nova oportunidade de vida a 70 cães: Justiça ordena retirada após denúncias de maus‑tratos

23 mai, 21:35
6
05:34

"Dar o nosso tempo para que outros comam": Banco Alimentar lança apelo aos portugueses

Hoje às 09:39
7
01:51

"No princípio não sabíamos o que estava a acontecer": incêndio nas instalações da DHL em Alverca gera preocupação na A1

1 mai, 20:45
8
02:44

Padrasto filmado a agredir criança de 4 anos em Alcácer do Sal

Ontem às 13:57
9

Avião vai libertar compostos químicos na atmosfera para fazer chover em Portugal

23 fev 2005, 11:52
10

Crianças abandonadas: padrasto filmado a agredir menor de 4 anos no interior de um café

23 mai, 21:01
11

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Há 1h e 12min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:30

Está preparado para calor de 40 graus? Espere três dias

Há 55 min

Previsão de chuva e trovoada coloca seis distritos do continente sob aviso amarelo

Hoje às 07:38
01:32

Há mais ricos em Portugal. Sim, leu bem

Há 42 min
01:38

Mais de 80 ovelhas trucidadas por comboio. IP exige indemnização aos pastores

Há 25 min
01:53

Quatro mulheres suspeitas de vender casas sem conhecimento dos donos: esquema terá burlado mais de 50 pessoas

Há 42 min
02:24

A noitada em Torres Vedras foi de arromba. Veja as imagens

Há 1h e 5min
02:06

Pai das crianças francesas "aguarda autorização" para recuperar filhos: "É uma questão de dias até os ter de volta"

Ontem às 19:58
02:44

Padrasto filmado a agredir criança de 4 anos em Alcácer do Sal

Ontem às 13:57
09:49

Acorda cansado todos os dias? Pode não ser apenas stress

Hoje às 09:39

Incêndio lavra nas instalações da DHL em Vialonga

Há 1h e 36min