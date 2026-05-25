Há mais ricos em Portugal. Sim, leu bem

Em 2024, o número de famílias com rendimentos superiores a cem mil euros por ano disparou em Portugal. Segundo dados da Autoridade Tributária, revelados pelo Jornal de Notícias, há mais 25 mil agregados familiares nestes dois escalões. Mas os especialistas alertam que estes números não significam necessariamente que os portugueses estejam mais ricos e muitos destes aumentos terão resultado de ganhos pontuais, como mais-valias na venda de imóveis. Estas famílias representam apenas 2% do total de agregados do país.