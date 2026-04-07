Há pedidos para que se reduza o IVA na energia e isto é o que pode acontecer

Face ao aumento dos preços da energia provocado pela guerra no Médio Oriente, os revendedores de produtos petrolíferos em Portugal vão pedir ao Governo uma redução do IVA. No caso do gás engarrafado, a associação defende uma descida permanente para 6%, enquanto nos combustíveis a proposta passa por uma redução temporária para 13%, como forma de aliviar o impacto junto dos consumidores.