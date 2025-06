Há portugueses no meio da guerra no Médio Oriente e alguns já começaram a sair

Está em curso a operação de repatriamento dos portugueses que pediram para sair do Médio Oriente, cerca de 130. O trajeto é complexo, tanto por estrada como por via aérea. A maioria dos cidadãos nacionais que vive em Israel optou, no entanto, por ficar no país, como é o caso de uma portuguesa que falou com a TVI e que vive nos arredores de Telavive.