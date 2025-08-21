VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

“Há rapazinhos com 14, 15 e 16 anos” e muitos excessos: Albufeira tem um problema em mãos

Os excessos na noite de Albufeira tornaram-se uma imagem de marca da cidade algarvia. Pela internet multiplicam-se os vídeos que o demonstram. A autarquia local quer mudar essa imagem mas a verdade é que cada vez mais jovens escolhem Albufeira como destino pelas noites de loucura
 

Há 2h e 26min
