Há "um mês e tal" que a água não vem como devia em Almada

Cerca de 1.500 pessoas manifestaram-se na noite desta quarta-feira na Costa de Caparica, que tem sido uma das freguesias mais afetadas pela falta de água. A Câmara Municipal de Almada fala num aumento excecional do consumo e revela que as reservas estão a 10%, quando deviam estar a 60%. A autarquia decretou situação de alerta, que pressupõe várias proibições e até cortes totais no abastecimento durante a noite em certas localidades.