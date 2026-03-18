Há um novo surto a alarmar o Reino Unido. Dois jovens já morreram e 11 estão em estado grave

O Reino Unido enfrenta um surto de meningite sem precedentes. Os primeiros casos foram detetados na Universidade de Kent, onde dois jovens morreram e outros 11 permanecem hospitalizados em estado grave. A Agência de Segurança da Saúde Britânica notificou mais de 30 mil estudantes, funcionários e familiares para tomarem vacinas e antibióticos com vista a conter o surto.