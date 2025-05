"Há uma percentagem significativa de adultos com problemas de saúde mental mais graves e continuados no tempo"

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) lançou esta semana um documento sobre as doenças mentais graves, que afetam 4% da população adulta em Portugal. Numa análise a estes dados, a bastonária Sofia Ramalho destaca que há, de facto, "uma percentagem significativa de adultos com problemas de saúde mental mais graves e continuados no tempo”, como é o caso da esquizofrenia e da doença bipolar, e que os números em Portugal representam "uma prevalência maior do que em outros países da União Europeia", o que pode ser justificado pela "desinstitucionalização" e "diminuição do número de internamento hospitalar destas pessoas".