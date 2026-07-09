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Há urgência regional em Almada, mas grávidas estão a ser reencaminhadas para outras unidades

A urgência regional centralizada de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, registou nos últimos dias alguns constrangimentos que obrigaram ao encaminhamento de grávidas para outras unidades hospitalares. São situações que reativam as críticas ao modelo: para os técnicos de emergência pré-hospitalar fica claro que as condições de implementação não foram acauteladas, aumentando, assim, o risco para grávidas e bebés.

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 54 min
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