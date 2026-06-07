Há “vidro” comestível ou gelado de cogumelo no menu. Sente-se para este Almoço de Domingo

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Há histórias que se contam à mesa. No restaurante "O Monte", em Viseu, cada prato e cada garrafa têm mesmo uma história para contar. Mais do que uma refeição, é uma experiência construída ao detalhe por um casal que pegou num espaço que atravessou gerações. Trocaram um futuro seguro, no estrangeiro, pelo desafio de erguer um restaurante numa aldeia.

  • Francisca Genésio
    Francisca Genésio
Há 3h e 45min
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