Há “vidro” comestível ou gelado de cogumelo no menu. Sente-se para este Almoço de Domingo

Há histórias que se contam à mesa. No restaurante "O Monte", em Viseu, cada prato e cada garrafa têm mesmo uma história para contar. Mais do que uma refeição, é uma experiência construída ao detalhe por um casal que pegou num espaço que atravessou gerações. Trocaram um futuro seguro, no estrangeiro, pelo desafio de erguer um restaurante numa aldeia.