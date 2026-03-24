Habitantes de prédio ficam sem acesso à própria casa devido a esquema de revenda de fundo imobiliário

Grande reportagem da jornalista Maria José Garrido revela o esquema que deixou sem casa muitos habitantes de um prédio em Mem Martins, concelho de Sintra. Um dia ao chegarem ao prédio perceberam que a fechadura tinha sido trocada ou que tinham invadido os apartamentos e retirado todos os bens, num rápido processo de vendas e revendas das habitações por um fundo imobiliário.