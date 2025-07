Helicópteros do INEM recebem luz verde para operar. Mas há outro problema que pode durar meses

O Tribunal de Contas aprovou o contrato com a empresa que venceu o concurso internacional para operar os helicópteros do INEM. No entanto, os pilotos ainda precisam de formação certificada, um processo que poderá demorar pelo menos cinco meses. Enquanto isso, a Força Aérea assegura os transportes médicos, mas já com falhas: um helicóptero não foi acionado por ser tão lento quanto uma ambulância e outro não conseguiu aterrar no Hospital de Santa Maria.