Hillary Clinton garante que nunca conheceu Epstein. Agora falta ouvir o que diz Bill

Hillary Clinton disse à Comissão de Supervisão do da Câmara que nunca encontrou pessoalmente Jeffrey Epstein, o multimilionário condenado por abuso sexual e prostituição de menores e que se suicidou numa cela em Nova Iorque, durante uma segunda investigação. Clinton apelou à Comissão a que se concentrasse na pessoa que mais vezes aparece nos chamados ficheiros Epstein, divulgados pelo Departamento de Estado: o Presidente Donald Trump.

A verdade é que o casal Clinton resistiu a comparecer, mas a intenção do painel em realizar um voto de desrespeito à Comissão por parte de ambos fê-los mudar de ideias. Bill Clinton deve comparecer perante a mesma Comissão sexta-feira. Apesar de rejeitar ter cometido algum ato ilegal durante a sua presença em eventos nos quais esteve com Bill Clinton, o antigo Presidente dos Estados Unidos aparece em várias fotografias e o nome dele é mencionado em vários documentos.