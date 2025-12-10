"Hoje deverão morrer 92 pessoas com a doença": há uma "verdadeira praga no nosso país" que tem formas simples de se prevenir

Pela primeira vez, oito organizações uniram-se numa carta aberta dirigida às três mais altas figuras do Estado português, apelando para que o cancro seja reconhecido como prioridade nacional e enquadrado como uma verdadeira emergência de saúde pública. Tamara Milagre, presidente da Associação EVITA - Cancro Hereditário, explica a iniciativa e deixa alguns alertas para uma doença que acredita ser "uma praga".