Há mais um problema com a lentidão da justiça no Algarve. Um homem que tinha sido condenado a 16 anos de prisão por homicídio conseguiu ludibriar o sistema: apresentou recurso e, como não houve decisão definitiva até ao momento, acabou por ser libertado por excesso de tempo de prisão preventiva. Recentemente, foi capturado em Espanha.
Homem condenado por homicídio no Algarve é libertado por demora da justiça. Acabou capturado em Espanha
- Marisa Rodrigues
Há 1h e 45min