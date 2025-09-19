Homem condenado por homicídio no Algarve é libertado por demora da justiça. Acabou capturado em Espanha

Há mais um problema com a lentidão da justiça no Algarve. Um homem que tinha sido condenado a 16 anos de prisão por homicídio conseguiu ludibriar o sistema: apresentou recurso e, como não houve decisão definitiva até ao momento, acabou por ser libertado por excesso de tempo de prisão preventiva. Recentemente, foi capturado em Espanha.